Italia, che guai per Mancini: due azzurri lasciano il ritiro (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la delusione della mancata qualfiicazione al Mondiale, per Roberto Mancini ci sono altre brutte notizie dal ritiro di Coverciano. Una volta finita la stagione dei club, a cui manca solo la finale di Champions League tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Liverpool di Klopp, la ‘palla’ passa alle varie nazionali. L’Italia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la delusione della mancata qualfiicazione al Mondiale, per Robertoci sono altre brutte notizie daldi Coverciano. Una volta finita la stagione dei club, a cui manca solo la finale di Champions League tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Liverpool di Klopp, la ‘palla’ passa alle varie nazionali. L’Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

elio_vito : Amareggia che Forza Italia, a parole liberale, si stia battendo per tutelare, prorogare, dare indennizzi per i priv… - matteorenzi : Orgoglioso di sostenere Marco Bucci che è un ottimo Sindaco di Genova e che continuerà ad esserlo anche con il sost… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - ValeryMell1 : RT @MaryDeBe72: Ascoltate una grande Rula Jebreal che 'bacchetta' l'Italia e i giornalisti italiani: 'È l'unico Paese che ospita propagandi… - AlziatiCristina : RT @beretta_g: La @Repubblica si stupisce che i minori in USA siano 'in gita tra le #armi'. Li informo che lo stesso avviene in Italia alla… -