Istat, raddoppiato in aprile il valore dell'import italiano dalla Russia. Pagato quasi un miliardo per gas e petrolio (Di venerdì 27 maggio 2022) Raddoppia il valore delle importazioni italiane di petrolio e gas russi per cui, in un mese, abbiamo Pagato circa 960 milioni di euro. Nei dati sul commercio estero di aprile l'Istat mostra come la cifra sia salita del 119% rispetto allo stesso mese del 2021. È l'effetto dell'incremento delle quotazioni che nell'ultimo anno hanno causato una crescita del valore del greggio del 70% rispetto ad un anno fa. Più in generale la voce dell'import energetico mostra un valore quasi triplicato (+ 193%) con un incremento dell'assegno staccato ai paesi Opec del 109%. Per contro, a causa delle sanzioni, crollano del 48% le esportazioni italiane verso Mosca confermando la drastica flessione registrata lo scorso marzo.

