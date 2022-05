Istat import energia +193,8%, perché raddoppiano gli acquisti da Mosca? (Di venerdì 27 maggio 2022) Istat import energia +193,8%: in relazione al commercio extra europeo, risultano essere raddoppiati gli acquisti da Mosca. Cosa è successo? Nel mese di aprile, il commercio extra europeo dell’Italia rispetto alle importazioni di prodotti energetici ha subito un’impennata del 193,8% su base annua. Per quanto riguarda gli acquisti dalla sola Russia, invece, questi hanno registrato una crescita del 118,8% mentre l’acquisto dai Paesi OPEC è aumentato di +109,6%. Gli incrementi tendenziali diffusi dall’Istat risultano essere incredibilmente più elevati se confrontati con la media delle importazioni dai Paesi extra UE27. In un quadro analogo, intanto, le importazioni dal Regno Unit appaio in leggero calo, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022),8%: in relazione al commercio extra europeo, risultano essere raddoppiati glida. Cosa è successo? Nel mese di aprile, il commercio extra europeo dell’Italia rispetto alleazioni di prodotti energetici ha subito un’impennata del 193,8% su base annua. Per quanto riguarda glidalla sola Russia, invece, questi hanno registrato una crescita del 118,8% mentre l’acquisto dai Paesi OPEC è aumentato di +109,6%. Gli incrementi tendenziali diffusi dall’risultano essere incredibilmente più elevati se confrontati con la media delleazioni dai Paesi extra UE27. In un quadro analogo, intanto, leazioni dal Regno Unit appaio in leggero calo, ...

