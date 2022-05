Isola, Gennaro si abbassa il costume, il gesto bollente davanti a Mercedesz Henger e Fabrizia (Di venerdì 27 maggio 2022) All’Isola dei famosi sale la temperatura grazie all’arrivo di Gennaro Auletto nel reality. Il ragazzo ha mostrato subito il suo fisico a favore di telecamera ma non solo, ha ancora fatto intendere di provare attrazione fisica per le naufraghe. LEGGI ANCHE: — Isola, Lory Del Santo e il succhiotto non su Marco Cucolo: cosa rivela agli altri naufraghi Tutto è cominciato quando Fabrizia ha riportato a Mercedesz che Gennaro proverebbe un’attrazione fisica per Estefania, lui però l’ha corretta dicendo che è vero in generale, non soltanto per Estefania: “Sarebbe stupido non ammettere che si prova attrazione fisica per una bella donna, no?” Nel discutere con le naufraghe, Gennaro si è aggiustato il costume abbassandolo verso l’inguine ... Leggi su funweek (Di venerdì 27 maggio 2022) All’dei famosi sale la temperatura grazie all’arrivo diAuletto nel reality. Il ragazzo ha mostrato subito il suo fisico a favore di telecamera ma non solo, ha ancora fatto intendere di provare attrazione fisica per le naufraghe. LEGGI ANCHE: —, Lory Del Santo e il succhiotto non su Marco Cucolo: cosa rivela agli altri naufraghi Tutto è cominciato quandoha riportato acheproverebbe un’attrazione fisica per Estefania, lui però l’ha corretta dicendo che è vero in generale, non soltanto per Estefania: “Sarebbe stupido non ammettere che si prova attrazione fisica per una bella donna, no?” Nel discutere con le naufraghe,si è aggiustato ilndolo verso l’inguine ...

