Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis ‘smascherata’ dal fidanzato: ‘Non è single, siamo insieme da un anno’ (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima ha fatto chiacchierare e parlare di sé per la sua relazione un po’ particolare con Paolo di Brosio e quei tanti anni di differenza, poi una volta sbarcata sull’Isola dei Famosi si è avvicinata ad Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Stiamo parlando della bella ex pupa Maria Laura De Vitis, che è stata spesso accusata di voler solo la visibilità e di mettere in piedi storie d’amore finte. Ora, però, la ragazza sembrerebbe essere stata smascherata dal fidanzato perché lei non sarebbe single, come invece sta facendo credere. View this post on Instagram A post shared by MariaLaura DE Vitis (@la.deVitis) MariaLaura De ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima ha fatto chiacchierare e parlare di sé per la sua relazione un po’ particolare con Paolo di Brosio e quei tanti anni di differenza, poi una volta sbarcata sull’deisi è avvicinata ad Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Stiamo parlando della bella ex pupaDe, che è stata spesso accusata di voler solo la visibilità e di mettere in piedi storie d’amore finte. Ora, però, la ragazza sembrerebbe essere stata smascherata dalperché lei non sarebbe, come invece sta facendo credere. View this post on Instagram A post shared byDE(@la.deDe ...

