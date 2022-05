Isola Dei Famosi, Marco Maccarini confessa: “sì, sto giocando!” (Di venerdì 27 maggio 2022) Marco Maccarini confessa di non essere estraneo alle strategie di gioco. Le sue dichiarazioni spiazzano Edoardo All’alba del ventesimo atti de “L’Isola Dei Famosi” continuano le polemiche all’interno del gruppo di naufraghi. Ad alimentare i malumori è l’atteggiamento di Marco Maccarini, a detta dei VIP falso e stratega. Edoardo e Nicolas, infatti, sostengono che il volto noto sia approdato in Honduras per creare scompiglio e non per fare un’esperienza personale. Il naufrago, dopo ripetute accise, confessa che le sue intenzioni erano ben diverse all’inizio dell’avventura e che, successivamente, ha capito di poter giocare come tutti: “si, sono in gioco anche io!” – dichiara apertamente rivolgendosi ad Edoardo. Il romano, spiazzato dalle dichiarazioni di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022)di non essere estraneo alle strategie di gioco. Le sue dichiarazioni spiazzano Edoardo All’alba del ventesimo atti de “L’Dei” continuano le polemiche all’interno del gruppo di naufraghi. Ad alimentare i malumori è l’atteggiamento di, a detta dei VIP falso e stratega. Edoardo e Nicolas, infatti, sostengono che il volto noto sia approdato in Honduras per creare scompiglio e non per fare un’esperienza personale. Il naufrago, dopo ripetute accise,che le sue intenzioni erano ben diverse all’inizio dell’avventura e che, successivamente, ha capito di poter giocare come tutti: “si, sono in gioco anche io!” – dichiara apertamente rivolgendosi ad Edoardo. Il romano, spiazzato dalle dichiarazioni di ...

