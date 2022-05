Isola dei famosi | l' ex naufrago | ' Si fa davvero la fame | sono dimagrito 20 chili in 2 mesi'

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - guastellae : RT @SalaLettura: segreto rimpianto per i mondi possibili perduti-l’isola mitica di Calipso,l’età dell’oro,la terra intermedia dei Feaci. Si… - MENUETTOit : #Food e #Music: Isola dei famosi, 'Le abbuffate di cibo pericolose'/ Nutrizionista: è allarme 'malnutrizione' - Silviatrevisis : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Manila Nazzaro, che ha ricevuto in Campidoglio il Premio Donne D’Amore. Con lei abbiamo parlato del… - semprelibri : RT @SalaLettura: segreto rimpianto per i mondi possibili perduti-l’isola mitica di Calipso,l’età dell’oro,la terra intermedia dei Feaci. Si… -

Sui social network, Alessandro Iannoni e Blind stanno mostrando ai loro fan come sta andando il loro ritorno alla vita di tutti i giorni dopo l'esperienza sull'Famosi. I due ex naufraghi stanno trovando qualche problema: ecco di cosa si tratta. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: 'Dreams' from Bensound.comLuca Vismara interviene sui social per smentire coloro che accusano l'famosi di essere un programma 'finto': l'ex naufrago ha raccontato la sua esperienza nel 2019, sostenendo che i digiuniconcorrenti del reality sono assolutamente autentici. Photo ...Mercedesz Henger nelle ultime ore ha confessato a Fabrizia Santarelli di provare ancora qualcosa per Edoardo Tavassi: Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio no ...Deve ancora andare in onda lo speciale di Domenica In stasera, contro la consueta puntata de L’Isola dei Famosi, e già si parla e si pensa alla puntata che andrà in onda il 29 maggio alle 14.00, dopo ...