Isola dei famosi | la sorpresa per Guendalina Tavassi | ecco cosa ha fatto il fidanzato

Guendalina Tavassi è tornata in Italia, dopo aver lasciato l'Isola dei famosi 2022. Quando ha aperto la porta di casa, ha trovato ad attenderla una romantica sorpresa da parte del fidanzato Federico Perna. Palloncini blu, dorati e bianchi: tanti colori per una sorpresa eccezionale. Al centro tre foto che ritraevano il suo incontro con Federico Perna in Honduras. La naufraga è rimasta senza fiato e ha rivolto al suo compagno ha dedicato parole d'amore su Instagram: «Non ci posso credere quanto sei la mia vita. Quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore». E mentre abbraccia il compagno dice: «La felicità è questo per me».

