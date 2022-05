Isola dei famosi: la naufraga ha mentito a tutti ed è stata scoperta (Di venerdì 27 maggio 2022) Una naufraga presente all’Isola dei famosi avrebbe preso in giro tutti: ecco cosa è successo e di chi stiamo parlando L’indiscrezione è partita solo poche ore fa. A quanto pare Maria Laura De Vitis ha preso in giro tutti. La giovane come è approdata sull’Isola ha subito dichiarato di essere interessata a Alessandro Iannoni, e di volerlo conquistare. I due però dopo che si sono conosciuti meglio non hanno proseguito nessuna laison dato che il giovane si è detto poco interessato. Il vero colpo di scena, però è arrivato poche ore fa perchè sembrerebbe che Maria Laura non sia affatto single. Isola dei famosi: maria laura smascherata, ecco cosa è successoMaria Laura De Vitis smascherata Il presunto fidanzato ha rilasciato un’intervista e ... Leggi su formatonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Unapresente all’deiavrebbe preso in giro: ecco cosa è successo e di chi stiamo parlando L’indiscrezione è partita solo poche ore fa. A quanto pare Maria Laura De Vitis ha preso in giro. La giovane come è approdata sull’ha subito dichiarato di essere interessata a Alessandro Iannoni, e di volerlo conquistare. I due però dopo che si sono conosciuti meglio non hanno proseguito nessuna laison dato che il giovane si è detto poco interessato. Il vero colpo di scena, però è arrivato poche ore fa perchè sembrerebbe che Maria Laura non sia affatto single.dei: maria laura smascherata, ecco cosa è successoMaria Laura De Vitis smascherata Il presunto fidanzato ha rilasciato un’intervista e ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - chicayee : RT @paol__: La tensione sessuale tra me e la voglia di scappare su un'isola deserta ad allevare paguri fino alla fine dei miei giorni - tuttopuntotv : All’Isola dei Famosi cibo e cure di nascosto? Parla un ex concorrente #isola #IsoladeiFamosi - ricordosospeso : RT @IsolaDeiFamosi: Torna stasera un nuovo ed emozionante appuntamento con L’#Isola ? Nuove scelte mettono alla prova le certezze dei Nauf… - DENUBBIO : RT @dea_channel: best of day time dall'Isola dei famosi ??????????? -