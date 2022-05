Isola dei Famosi, grave incidente per Pamela Petrarolo: come sta ora (Di venerdì 27 maggio 2022) Pamela Petrarolo se l’è vista brutta all’Isola dei Famosi 2022. L’ex protagonista di “Non è la Rai”, approdata in Honduras da neanche una settimana, è stata infatti vittima di un incidente causato (ovviamente in modo involontario) dall’amico Marco Maccarini, giunto all’Isola assieme a lei. Tutto è cominciato quando l’ex veejay di MTV, che spopolava negli anni Novanta, ha creato una trappola per allontanare mosquitos e zanzare mettendo a scaldare un’essenza in un barattolo di latta. Isola dei Famosi, anticipazioni puntata 27 maggio: visite a sorpresa per i naufraghi Nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2021 in onda stasera ci ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 maggio 2022)se l’è vista brutta all’dei2022. L’ex protagonista di “Non è la Rai”, approdata in Honduras da neanche una settimana, è stata infatti vittima di uncausato (ovviamente in modo involontario) dall’amico Marco Maccarini, giunto all’assieme a lei. Tutto è cominciato quando l’ex veejay di MTV, che spopolava negli anni Novanta, ha creato una trappola per allontanare mosquitos e zanzare mettendo a scaldare un’essenza in un barattolo di latta.dei, anticipazioni puntata 27 maggio: visite a sorpresa per i naufraghi Nella nuova puntata dell'dei2021 in onda stasera ci ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - g_l_morotti : RT @OGiannino: Oggi 1940. In 10 località del centro nord i nazifascisti fucilano 8 partigiani e 9 civili. Tra episodi+efferati: strage a Is… - Catalin58704063 : Tutto questo perche c'era una telecamera che l'avrebbe seguita. Cercando i consensi dei fan Tavassi. Sgamata ??… - josepcampo : RT @SalaLettura: Il paese della vecchiaia di Ulisse è Itaca, un’isola reale, coi suoi monti e i suoi boschi, che occupa uno spazio preciso… - andliuz : RT @OGiannino: Oggi 1940. In 10 località del centro nord i nazifascisti fucilano 8 partigiani e 9 civili. Tra episodi+efferati: strage a Is… -