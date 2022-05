Isola dei Famosi, chirurgo sull'Isola? Risponde Guendalina Tavassi: ecco cosa ha detto (Di venerdì 27 maggio 2022) Ancora polemiche all?Isola dei Famosi. Continuano i rumors sulla presunta presenza di un chirurgo sull'Isola che permetterebbe ai naufraghi di avere la possibilità di farsi dei... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) Ancora polemiche all?dei. Continuano i rumorsa presunta presenza di unche permetterebbe ai naufraghi di avere la possibilità di farsi dei...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - andreastoolbox : #Isola dei Famosi, chirurgo sull'Isola? Risponde Guendalina Tavassi: ecco cosa ha detto - Alberto63Al : RT @Alberto63Al: Ogigia. L'isola all'estremità del mondo. Ancora un po' di mare e la terra cade, finisce in nulla. Forse comincia il regno… - diamiladi : RT @lagatta4739: @SalaLettura @Alberto63Al #OmeroEDintorni Bisogna che lo affermi fortemente che,non appartenevo al mare anche se Dei d'Oli… - hipsterdelcazzo : @ruspeeno Niente, ma ‘ste cose delle registrazioni sono robe da primi anni ‘00 isola dei famosi -