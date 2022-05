Isola dei Famosi, anticipazioni puntata 27 maggio: visite a sorpresa per i naufraghi (Di venerdì 27 maggio 2022) Stasera, 27 maggio 2022, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Collegati in diretta con Ilary Blasi, i naufraghi in Honduras riceveranno le sorprese di alcuni parenti e amici. In primis Estefania Bernal, che avrà modo di rivedere l’amica del cuore Cloe, arrivata appositamente dall’Italia per lei. Ci sarà anche una sorpresa speciale per il riservatissimo Nicolas Vaporidis, che riceverà la telefonata di una persona a lui molto cara. Si parlerà poi diffusamente della furibonda lite tra Carmen Di Pietro e l’ultimo arrivato Marco Maccarini, che in poco tempo sono arrivati ai ferri corti e se ne sono dette di tutti i colori. Sarà quindi la volta delle nomination e della prova leader, mentre non ci sarà nessun eliminato per questa puntata. Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 maggio 2022) Stasera, 272022, andrà in onda una nuovadell’dei. Collegati in diretta con Ilary Blasi, iin Honduras riceveranno le sorprese di alcuni parenti e amici. In primis Estefania Bernal, che avrà modo di rivedere l’amica del cuore Cloe, arrivata appositamente dall’Italia per lei. Ci sarà anche unaspeciale per il riservatissimo Nicolas Vaporidis, che riceverà la telefonata di una persona a lui molto cara. Si parlerà poi diffusamente della furibonda lite tra Carmen Di Pietro e l’ultimo arrivato Marco Maccarini, che in poco tempo sono arrivati ai ferri corti e se ne sono dette di tutti i colori. Sarà quindi la volta delle nomination e della prova leader, mentre non ci sarà nessun eliminato per questa. Dello stesso ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Clod40206547 : RT @FLAVIOT16: @Debora74545546 @dottorbarbieri finchè andranno in onda con successo trasmissioni tipo grande fratello isola amici c'è posta… - BITCHYFit : Luca Vismara racconta la verità sui presunti chirurghi estetici e il cibo a L’Isola dei Famosi - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 16: le anticipazioni della ventesima puntata, 27 Maggio #isola #IsoladeiFamosi - MinnieMinerva2 : @marilenagasbar1 @sostengoi40 Come fa a lottare se non conosce neppure i propri diritti? Sanno tutto sul calcio, su… -