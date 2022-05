Isola dei Famosi 16: le anticipazioni della ventesima puntata, 27 Maggio (Di venerdì 27 maggio 2022) Stasera andrà in onda una nuova diretta dell’Isola dei Famosi 16. Questa ventesima puntata sembra essere ricca di sorprese e nuove tentazioni per i nostri naufraghi. A coordinare tutto ci sarà la padrona di casa Ilary Blasi con i suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Scopriamo che cosa accadrà. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Isola dei Famosi 16, anticipazioni ventesima puntata, in onda il 27 Maggio Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro questa sera dovranno affrontare una nuova prova che metterà a rischio il loro rapporto. Che cosa sarà? Intanto la sorella del simpatico romano, Guendalina, ritornerà in studio e racconterà il suo viaggio in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 maggio 2022) Stasera andrà in onda una nuova diretta dell’dei16. Questasembra essere ricca di sorprese e nuove tentazioni per i nostri naufraghi. A coordinare tutto ci sarà la padrona di casa Ilary Blasi con i suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Scopriamo che cosa accadrà. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’dei16dei16,, in onda il 27Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro questa sera dovranno affrontare una nuova prova che metterà a rischio il loro rapporto. Che cosa sarà? Intanto la sorella del simpatico romano, Guendalina, ritornerà in studio e racconterà il suo viaggio in ...

