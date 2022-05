Irina Begu scaglia a terra la racchetta, che rimbalza e colpisce in testa un bambino tra il pubblico | VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) Durante il match del secondo turno al Roland Garros contro Ekaterina Alexandrova, con un gesto di stizza la tennista romena Irina-Camelia Begu ha lanciato a terra con violenza la racchetta, che è rimbalzata ed ha colpito in testa un bambino seduto tra il pubblico, scoppiato a piangere per lo spavento. La giocatrice ha rischiato una sanzione disciplinare che avrebbe potuto comportare la sua estromissione dal torneo, ma se l’è cavata con un semplice avvertimento. Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I — Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022 Irina Begu scaglia a terra la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Durante il match del secondo turno al Roland Garros contro Ekaterina Alexandrova, con un gesto di stizza la tennista romena-Cameliaha lanciato acon violenza la, che èta ed ha colpito inunseduto tra il, scoppiato a piangere per lo spavento. La giocatrice ha rischiato una sanzione disciplinare che avrebbe potuto comportare la sua estromissione dal torneo, ma se l’è cavata con un semplice avvertimento.-Cameliajust bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I — Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022la ...

Advertising

OA_Sport : Irina-Camelia Begu è imbarazzata dopo il brutto episodio che l'ha vista ieri protagonista - MercRF : RT @livetennisit: Irina Begu: “Voglio solo scusarmi per quello che è accaduto. Mai nella mia carriera avevo fatto una cosa del genere, mi s… - livetennisit : Irina Begu: “Voglio solo scusarmi per quello che è accaduto. Mai nella mia carriera avevo fatto una cosa del genere… - DarioPuppo : Mi auguro che domani il #RolandGarros e la #Wta decidano di squalificare a posteriori la rumena Irina Begu, per l’e… - alpardu : RT @luigiluccarini: Figli e figliastri anche nel #tennis Per molto meno #Djokovic fu squalificato dagli #UsOpen La #Begu se la cava con un… -