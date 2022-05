iPhone usato come nuovo, spendi meno ottieni il massimo (Di venerdì 27 maggio 2022) iPhone usato, ma come nuovo è possibile acquistarli su Amazon ed essere sicuri sulle condizioni, il prezzo e ottenere anche un anno di garanzia. Insomma, se vuoi spendere meno e ottenere il massimo i prodotti di Amazon Renwed fanno al caso tuo. Con Amazon Renewed è possibile acquistare top di gamma con un risparmio notevole sul prezzo ufficiale e con un anno di garanzia dell’e-commerce di Seattle. Tutti gli smartphone su Amazon Renewed sono coperti dalla Garanzia Amazon Renewed. Con questa garanzia, il prodotto è idoneo al reso o al rimborso entro 1 anno dalla ricezione se non funziona come previsto. Questa garanzia è fornita unitamente alla politica di reso standard di Amazon che si applica alla maggior parte dei prodotti. Migliori offerte smartphone Samsung ed ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 27 maggio 2022), maè possibile acquistarli su Amazon ed essere sicuri sulle condizioni, il prezzo e ottenere anche un anno di garanzia. Insomma, se vuoi spenderee ottenere ili prodotti di Amazon Renwed fanno al caso tuo. Con Amazon Renewed è possibile acquistare top di gamma con un risparmio notevole sul prezzo ufficiale e con un anno di garanzia dell’e-commerce di Seattle. Tutti gli smartphone su Amazon Renewed sono coperti dalla Garanzia Amazon Renewed. Con questa garanzia, il prodotto è idoneo al reso o al rimborso entro 1 anno dalla ricezione se non funzionaprevisto. Questa garanzia è fornita unitamente alla politica di reso standard di Amazon che si applica alla maggior parte dei prodotti. Migliori offerte smartphone Samsung ed ...

