Inter, sale l'attesa per la nuova stagione: boom di abbonamenti! (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante lo Scudetto perso all'ultima giornata con il Milan che è uscito trionfatore dal pomeriggio di Reggio Emilia, non mancano tifo e supporto per gli uomini di Simone Inzaghi. Inter Milan Simone InzaghiInfatti sono addirittura 15mila gli abbonamenti stagionali acquistati in una settimana (la vendita è iniziata mercoledì 18 maggio) un dato superiore alle ultime esperienze nerazzurre pre-covid. Tutto fa pensare che le 40mila tessere stagionali verranno esaurite in tempi brevissimi, cosa non scontata dopo l'esito di questa stagione e alcune voci negative di mercato.

