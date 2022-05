Inter partita l’operazione Paulo Dybala: ecco l’offerta per l’argentino (Di venerdì 27 maggio 2022) Inter prova a chiudere per Paulo Dybala E’ sicuramente il nome di Paulo Dybala quello che è accostato maggiormente all’Inter in questa prima fase di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe presentato la propria offerta per l’argentino, ormai ex Juventus: 3 anni a 7 milioni di euro più bonus, con l’opzione per un’ulteriore stagione nella Milano nerazzurra. “L’accelerazione nerazzurra, arrivata dopo il via libera entusiasta di Steven Zhang (che ritiene l’argentino un formidabile volano anche per il marketing), è arrivata al termine di un processo lungo, partito dopo che la Juve aveva ufficializzato l’addio di Dybala”. “Convinzione dell’Inter è riuscire a fare all-in, ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)prova a chiudere perE’ sicuramente il nome diquello che è accostato maggiormente all’in questa prima fase di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe presentato la propria offerta per, ormai ex Juventus: 3 anni a 7 milioni di euro più bonus, con l’opzione per un’ulteriore stagione nella Milano nerazzurra. “L’accelerazione nerazzurra, arrivata dopo il via libera entusiasta di Steven Zhang (che ritieneun formidabile volano anche per il marketing), è arrivata al termine di un processo lungo, partito dopo che la Juve aveva ufficializzato l’addio di”. “Convinzione dell’è riuscire a fare all-in, ...

