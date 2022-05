Inter, Lautaro e il futuro di Dybala: 'Deciderà dopo le partite dell'Argentina' (Di venerdì 27 maggio 2022) Assorbita la delusione per la mancata conquista dello scudetto della seconda stella, Lautaro Martinez si sta preparando per il finale di stagione da vivere con la nazionale Argentina. Il primo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) Assorbita la delusione per la mancata conquistao scudettoa seconda stella,Martinez si sta preparando per il finale di stagione da vivere con la nazionale. Il primo ...

Advertising

marcoconterio : ?????? Antonio Conte ha chiesto 4-5 titolari al #THFC - Bremer (#Torino) o Bastoni (#Inter) in difesa - Fofana del… - capuanogio : Settimana prossima un legale di fiducia di #Lukaku incontrerà l'#Inter per capire se ci sono margini per un clamoro… - andreamerati21 : Personalmente #Dybala non lo prenderei, durante la stagione non ci è mancata una seconda punta forte sul breve ma u… - grafuio : RT @GBorzillo: Quindi, in sostanza, il #Barcellona prova l'assalto a #Lautaro offrendo, che mi fa già sorridere così, Depay e Pjanic, stipe… - SkySport : Argentina, Lautaro Martinez: 'Ho parlato con Dybala, ma non del suo futuro' #SkySport #LautaroMartinez #Argentina… -