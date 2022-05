“Indimenticabile”: terribile lutto per Roby Facchinetti | La foto commuove tutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Il cantante dei Pooh ha affidato ai social il suo ultimo addio e il suo dolore per la perdita vissuta attraverso una foto commovente Un momento triste per Roby Facchinetti, il cantante dei Pooh che, nelle ultime ore, ha voluto affidare ai social la notizia. Una notizia arrivata come un fulmine a cielo sereno, che ha profondamente colpito l’artista che non ha potuto fare altro che fargli una dedica per ricordare i bellissimi momenti insieme ed esprimere cordoglio nei confronti della sua famiglia. lutto per Roby Facchinetti, il commovente addio sui social Questi ultimi giorni saranno indubbiamente stati per Roby Facchinetti a dir poco duri e all’insegna della malinconia. Proprio recentemente avevaconfessato a Domenica In quanto vorrebbe ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 27 maggio 2022) Il cantante dei Pooh ha affidato ai social il suo ultimo addio e il suo dolore per la perdita vissuta attraverso unacommovente Un momento triste per, il cantante dei Pooh che, nelle ultime ore, ha voluto affidare ai social la notizia. Una notizia arrivata come un fulmine a cielo sereno, che ha profondamente colpito l’artista che non ha potuto fare altro che fargli una dedica per ricordare i bellissimi momenti insieme ed esprimere cordoglio nei confronti della sua famiglia.per, il commovente addio sui social Questi ultimi giorni saranno indubbiamente stati pera dir poco duri e all’insegna della malinconia. Proprio recentemente avevaconfessato a Domenica In quanto vorrebbe ...

Advertising

antonioallegra : RT @figurinepanini: Ricordiamo Gaetano Scirea, indimenticabile leggenda del calcio scomparso in un terribile incidente il 3 settembre del 1… - nicolas_di_bari : RT @figurinepanini: Ricordiamo Gaetano Scirea, indimenticabile leggenda del calcio scomparso in un terribile incidente il 3 settembre del 1… - Robertoro80 : RT @figurinepanini: Ricordiamo Gaetano Scirea, indimenticabile leggenda del calcio scomparso in un terribile incidente il 3 settembre del 1… - figurinepanini : Ricordiamo Gaetano Scirea, indimenticabile leggenda del calcio scomparso in un terribile incidente il 3 settembre d… - filledelalune12 : 2. Risen 2 Di questo ho un ricordo molto vago e lontano, ricordo di averlo abbandonato poco dopo averlo iniziato p… -