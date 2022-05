In Italia ripartiamo con il franchising

Leggi su panorama

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il ceo di CarrefourChristophe Rabatel racconta a Panorama le prime mosse del piano di rilancio del gruppo della grande distribuzione. Che passa dalla soddisfazione del cliente, da tante aperture in collaborazione con nuovi partner e dall’essere un’azienda che attira giovani talenti. E sull’ecommerce? «Investiremo 3 miliardi entro il 2026». L’aria dei supermercati l’ha respirata fin da bambino Christophe Rabatel, ceo di Carrefour, aiutando il padre nel suo negozio d’alimentari. «Ho debuttato presto nella distribuzione organizzata» racconta a Panorama. «A nove anni stavo già tra gli scaffali, poi mi alzavo presto per ricevere la merce e ho imparato a tagliare la carne e i salumi. Per questo il mio desiderio è sempre stato quello di lavorare nella Gdo». Da settembre 2020 è al vertice della filialena del colosso ...