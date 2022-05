In Italia è allarme NEET: ecco quanti sono (Di venerdì 27 maggio 2022) Not in Education, Employment or Training, più noti come NEET: è quella quota di popolazione nella fascia 15-34 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione. E le notizie per il nostro Paese sono decisamente preoccupanti. allarme NEET in Italia: quanti sono sono, purtroppo, in costante aumento e nel 2020 lo Stivale è il paese in cui ci sono più NEET rispetto a tutti gli altri Stati dell’Unione europea, con il 25,1%. Dietro di noi la Grecia (21%), la Bulgaria (19%) e la Spagna (18,6%). ll numero di NEET nella classe di età 15-34 anni, tra il 2007 e il 2014, è aumentato fino a raggiungere il primo posto nella classifica Eurostat nel 2020 con 3.085.000 unità. Di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 maggio 2022) Not in Education, Employment or Training, più noti come: è quella quota di popolazione nella fascia 15-34 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione. E le notizie per il nostro Paesedecisamente preoccupanti.in, purtroppo, in costante aumento e nel 2020 lo Stivale è il paese in cui cipiùrispetto a tutti gli altri Stati dell’Unione europea, con il 25,1%. Dietro di noi la Grecia (21%), la Bulgaria (19%) e la Spagna (18,6%). ll numero dinella classe di età 15-34 anni, tra il 2007 e il 2014, è aumentato fino a raggiungere il primo posto nella classifica Eurostat nel 2020 con 3.085.000 unità. Di ...

