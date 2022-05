In Italia 19.666 casi Covid e 105 morti. Il tasso di positività scende sotto il 10% (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Sono 19.666 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 20.322 di ieri ma soprattutto i 26.561 contagi di venerdì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 198.897 (ieri 203.607) con il tasso di positività che scende leggermente dal 10% al 9,9%. I decessi sono 105 (ieri 94). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.476. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 7 in meno (ieri -9), con 18 ingressi giornalieri, e sono 252 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 178 in meno (ieri -187), 5.558 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 2.449 contagi, ... Leggi su agi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Sono 19.666 i nuoviregistrati innelle ultime 24 ore, contro i 20.322 di ieri ma soprattutto i 26.561 contagi di venerdì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 198.897 (ieri 203.607) con ildicheleggermente dal 10% al 9,9%. I decessi sono 105 (ieri 94). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.476. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 7 in meno (ieri -9), con 18 ingressi giornalieri, e sono 252 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 178 in meno (ieri -187), 5.558 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 2.449 contagi, ...

