(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) - Laindimezza la produzione di energia idroe fai prezzi dell'elettricità. E' quanto emerge da alcune dichiarazioni dell' U.S. Energy Information Administration (EIA). Solitamente il comparto idroelettrico produce il 15% dell'elettricitàna, ma con la mancanza di precipitazioni si rischia di non andare sopra l'8%. Questo causerebbe un effetto catena, che porterebbe a un aumento del 9% della produzione di energiada gas naturale, con un conseguente aumento delle emissioni di CO2 legate all'energia del 6% e quindi ad un aumento di circa il 5% dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità in tutto l'Occidente.

Advertising

LocalPage3 : In California la siccità fa aumentare la bolletta elettrica - lifestyleblogit : In California la siccità fa aumentare la bolletta elettrica - - CatelliRossella : ??????Usa: California valuta obbligo razionamento acqua contro siccità - Nord America - ANSA - ticinonews : Siccità, la California valuta l’obbligo di razionare l’acqua - GiaPettinelli : Usa: California valuta obbligo razionamento acqua contro siccità -

Agenzia ANSA

Nella Valle della Morte, in, la temperatura ha raggiunto 54,4 °C il 9 luglio 2021, ... Contemporaneamente laavanza anche in zone del Canada, negli USA, in Iran, Afghanistan, Pakistan,...... conda record in India, Francia e... Continua a leggere Riassunto: Linksys introduce le ... sicuro e affidabile in tutta la casa IRVINE,- - (BUSINESS... Continua a leggere Se questo ... Usa: California valuta obbligo razionamento acqua contro siccità