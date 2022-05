Ilary Blasi è una furia | “Voglio uscire allo scoperto” | la terribile bugia della naufraga

Leggi su specialmag

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dichiarazioni shock per la conduttriceche deve fare i conti con la colossaledi una delle sue attuali naufraghe Delusione per(screenshot sito Isola)Manca un mese al gran finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi ed è per questo motivo che sono ancora numerosi i concorrenti in gioco. Per alcuni di loro il percorso rischia però di divenire ancora più difficile a causa di quanto sta accadendo in Italia in queste ore. Nel dettaglio, laMaria Laura De Vitis rischia di dover fare i conti con alcune dichiarazioni che adesso mettono in dubbio la sua onestà. Si tratta di un presunto suo fidanzato che ha finalmente deciso di rivelare come stanno davvero le cose., la verità su Maria Laura: parla il suo ...