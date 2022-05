Il viaggio all’interno dei luoghi nascosti dell’Accademia Carrara | il parco e la casa del custode

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Una perla verde, nascosta, invisibile agli occhi. Ildentro l’Accademia, sconosciuto ai più, rappresenta davvero un valore aggiunto ad un luogo, già di suo, magico. Una distesa di alberi, fiori e piante, terrazzata, lontana da occhi indiscreti. Ma ancora per poco. Solo tre settimane fa, in sede di consiglio comunale, la maggioranza e la minoranza hanno votato, compatte, l’approvazione di due varianti in deroga che mirano a rendere pubblico e quindi accessibile a tutti un tesoro ancora celato. Riqualificare un giardino di oltre 3mila metri quadrati, unitamente alla cosiddettadel, quest’ultima trasformata in un bistrot, per mettere a disposizione della città in primis e poi dei cittadini e dei turisti un nuovo pezzo di Accademia. “Ci troviamo in un luogo incantato, meraviglioso e ...