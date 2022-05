Il vescovo Francesco ordina 5 nuovi sacerdoti in cattedrale

(Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Sabato 28 maggio alle 17 nelladi Bergamo, nel corso di una solenne celebrazione eucaristica ilBeschi ordinerà cinque. Nella foto in ordine:don Carlo Agazzi, 25 anni, della parrocchia di Grone;don Taddeo Rovaris, 26 anni, della parrocchia di Nembro;don Mario Carrara, 33 anni, della parrocchia di Locatello;don Andrea Cuni Berzi, 25 anni, della parrocchia di Urgnano;don Mario Pezzotta, 25 anni, della parrocchia di Pedrengo.

