Il talk show russo | Putin è amato da tutti in Russia | Zelensky non lo è in Ucraina

Advertising

simofons : Ma com'è arrivato nei talk show italiani Amedeo Avondet, ventunenne già militante di Fratelli d'Italia, stellina ap… - simofons : A questo punto vorrei evidenziare un pattern: sconosciuti che entrano nell'orbita della propaganda russa e finiscon… - martaottaviani : Oggi a @OmnibusLa7 ho parlato della #infowar russa, dei suoi potenziali effetti sul voto del 2023 e di come alcuni… - gabrielevalmont : @alfo_lanzieri vero, anche perché bisogna arginare con il cervello l’imbecillità che i conduttori di talk show lasc… - MeridianeVoci : @James_Senise E anche quelli sono pericolosi… ricordiamo i vari pensionati che continuano ad infestare i talk show. -

TGLA7

E' la tesi degli esperti della trasmissione '60 minuti' a sottolineare la differenza tra i leader dei due paesi in ...L'argomento è girato a Nicolai Lilin, scrittore di origine russa, ospite della puntata del 27 maggio de L'Aria che Tira, ildi La7 condotto da Myrta Merlino, ma minimizza il caso: 'In ... Il talk show russo: Putin è amato da tutti in Russi, Zelensky non lo è in Ucraina Tv Talk, tutti gli ospiti dell'ultima puntata: protagonisti del 28 maggio Massimo Bernardini e tutta la sua squadra di analisti e opinionisti sono pronti ...Il popolare Talk show volge al termine: "Spero di avervi ispirato ad essere voi stessi" dice la conduttrice. La 1a puntata l'8 settembre 2003 ...