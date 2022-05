Il ritorno "live" dopo 40 anni. Saliranno sul palco a Londra gli avatar dei quattro artisti (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli Abba stanno per tornare in concerto. Ma quello di oggi, 27 maggio, al Queen Elizabeth Olympic Park, non sarà un live “ordinario”. Il quartetto svedese sarà protagonista di una performance completamente digitale: saranno i loro avatar a coinvolgere il pubblico presente nell’arena. Abba, le foto storiche di una carriera fantastica guarda le foto Leggi anche › ABBA 40 anni dopo, il nuovo album “Voyage” è il ritorno più atteso nella storia della musica ... Leggi su iodonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli Abba stanno per tornare in concerto. Ma quello di oggi, 27 maggio, al Queen Elizabeth Olympic Park, non sarà un“ordinario”. Il quartetto svedese sarà protagonista di una performance completamente digitale: saranno i loroa coinvolgere il pubblico presente nell’arena. Abba, le foto storiche di una carriera fantastica guarda le foto Leggi anche › ABBA 40, il nuovo album “Voyage” è ilpiù atteso nella storia della musica ...

