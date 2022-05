Il regista russo Kirill Serebrennikov: «Guardo le foto della guerra ma non riesco a piangere» (Di venerdì 27 maggio 2022) L’artista di madre ucraina aveva già contestato Putin e l'invasione dell'Ucraina. Dal Festival di Cannes ha scritto un lungo post in cui prende di nuovo posizione contro la guerra Leggi su corriere (Di venerdì 27 maggio 2022) L’artista di madre ucraina aveva già contestato Putin e l'invasione dell'Ucraina. Dal Festival di Cannes ha scritto un lungo post in cui prende di nuovo posizione contro la

Advertising

Luxgraph : Il regista russo Kirill Serebrennikov su Instagram: «Guardo le foto della guerra ma non riesco a piangere»… - paoloigna1 : RT @giomax: Kirill Serebrennikov, il regista russo in concorso al festival di Cannes: “Ogni giorno guardo le fotografie della guerra e non… - paoloigna1 : RT @MauroV1968: Da leggere, assolutamente. Kirill Serebrennikov, il regista russo in concorso al festival di Cannes: “Ogni giorno guardo l… - PCattoretti : Kirill Serebrennikov, il regista russo in concorso al festival di Cannes: 'Ogni giorno guardo le fotografie della g… - Blulu : RT @MauroV1968: Da leggere, assolutamente. Kirill Serebrennikov, il regista russo in concorso al festival di Cannes: “Ogni giorno guardo l… -