Il producer Mace al debutto su disco | ' Il mio suono va Oltre le percezioni e la paura'

Advertising

OdioSuning : @bvrbharrys Allora di quel tipo di album, cioè quelli dei producer, sono meglio quelli di Mace e quello di night sk… -

Tre mondi esperenziali, elettronico, psichedelico, contemplativo, che in, pseudonimo dele dj milanese Simone Benussi (quaranta anni a luglio) trovano la loro naturale dimensione musicale. Come uno psiconauta, appassionato di spiritualismo, sciamanesimo e ..."Un invito ad andare oltre percezioni sensoriali, paure e limiti del corpo": così il dj epresenta il nuovo album 'Oltre', in uscita il 27 maggio per Island Records / Universal Music Italia. "Dopo il successo di Obe - racconta Simone Benussi - mi sono preso la libertà di ...Tre mondi esperenziali, elettronico, psichedelico, contemplativo, che in Mace, pseudonimo del producer e dj milanese Simone Benussi (quaranta anni a luglio) trovano la loro naturale ...Dopo l’incredibile successo di OBE, il suo ultimo album in studio certificato doppio disco di platino - lavoro che, anticipato dal singolo diventato ...