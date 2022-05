Il presidente di Confindustria Bonomi si racconta come Dante Alighieri dell’economia e manda all’inferno il “patto per l’Italia” (Di venerdì 27 maggio 2022) Bonomi oggi ha affermato che la prospettiva di un patto per l’Italia è naufragata. Non esiste più la possibilità “di affrontare la ripresa italiana attraverso un grande patto per l’Italia, pubblico e privato, imprese e sindacati, tutti insieme”, come aveva proposto. “I partiti preferiscono rapporti bilaterali con il presidente del Consiglio” ed “una parte del sindacato ha sempre risposto che avrebbe solo parlato con il Governo, e non certo con noi”; “Atteggiamento – dice – che il ministro Orlando ha del resto sempre incoraggiato, avendo a propria volta la stessa visione per cui il lavoro non va delegato alle parti sociali ma è la politica che lo decide, spesso ideologica”. Gli “eroi civili” di Confindustria, come lo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)oggi ha affermato che la prospettiva di unperè naufragata. Non esiste più la possibilità “di affrontare la ripresa italiana attraverso un grandeper, pubblico e privato, imprese e sindacati, tutti insieme”,aveva proposto. “I partiti preferiscono rapporti bilaterali con ildel Consiglio” ed “una parte del sindacato ha sempre risposto che avrebbe solo parlato con il Governo, e non certo con noi”; “Atteggiamento – dice – che il ministro Orlando ha del resto sempre incoraggiato, avendo a propria volta la stessa visione per cui il lavoro non va delegato alle parti sociali ma è la politica che lo decide, spesso ideologica”. Gli “eroi civili” dilo stesso ...

Advertising

MauroDelCorno : Il presidente di @Confindustria Bonomi si racconta come Dante Alighieri dell’economia e manda all’inferno il “patto… - Agenparl : ANAV/Confindustria: Nicola Biscotti, Presidente designato, presenta le linee programmatiche e la squadra per il qua… - MassimoPatan : Dovrebbero farlo presidente di Confindustria. - PolimericaNews : RT @ConfindustriaL: ??? 'In arrivo rallentamento produzione causato dei cambiamenti in atto. Ridurre estrazioni gas ???? un errore, adesso si… - GILombardia : RT @ConfindustriaL: ??? 'In arrivo rallentamento produzione causato dei cambiamenti in atto. Ridurre estrazioni gas ???? un errore, adesso si… -