IL PIANO PREVISIONALE ANNUALE

(Di venerdì 27 maggio 2022) Alla domanda “come sta andando la tua azienda?” l’imprenditore, prescindendo dal vero e proprio risultato, è solito rispondere in vari modi. Nell’un caso può fare riferimento ai precedenti periodi, evidenziando che è andata meglio, o “meno meglio”. Nell’altro enuncia le aspettative di budget e sintetizza il risultato confrontandolo con le stesse. Trascurando le interpolazioni tra le due differenti prese di posizione, potremmo sintetizzare che nel primo caso l’imprenditore imposta un atteggiamento conservatore e nel secondo caso fa emergere un piglio sicuramente più dinamico dove il driver non è la storia ma le attese di obiettivo. In entrambi i casi si focalizza l’aspetto positivo per essere in grado di fornire un’adeguata risposta, non sempre scontata. Entrando più nel merito, pur non volendo generare preconcetti basati solo sulle sensazioni, la seconda risposta è la più gradita ai ...