Il Pensiero di San Giovanni Paolo II per oggi 27 Maggio 2022 – Video (Di venerdì 27 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!” “Oh San Giovanni Paolo, benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione. Riportali a sognare riportali a guardare in alto per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 27 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!” “Oh San, benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione. Riportali a sognare riportali a guardare in alto per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

stebellentani : È una cosa triste, ma siccome sappiamo tutti che è così è pure un pensiero su cui è impossibile polemizzare. Le imm… - daikon_san_ : RT @Taedpool_: l'Ucraina porta un bop assurdo tra rap e folk con costumi (tradizionali pure) pazzeschi, un testo pieno di forza e il vostro… - zL369 : @san_franc1sc0_ pensiero sono con te sempre ne sono certa anche se ora non ti sembra - daniele19921 : RT @KattInForma: Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 26 Maggio 2022 – Video - ematr_86 : RT @KattInForma: Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 26 Maggio 2022 – Video -