Il no a Svezia e Finlandia, la cattura del capo dell'Isis Il destino di Nato e occidente nelle mani di Erdogan (Di venerdì 27 maggio 2022) Il leader della Turchia dice no all'ingresso di Svezia e Finlandia ma in realtà tratta con gli Usa. E dopo aver preso il jihadista il suo potere negoziale aumenta. La sorte dell'occidente Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 27 maggio 2022) Il leadera Turchia dice no all'ingresso dima in realtà tratta con gli Usa. E dopo aver preso il jihadista il suo potere negoziale aumenta. La sorteSegui su affaritaliani.it

