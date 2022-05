Il negoziato di Draghi per sbloccare il grano ucraino (Di venerdì 27 maggio 2022) Un negoziato sul grano, che potrebbe essere l’inizio di un percorso verso la pace. Anche se di spiragli di pace finora non se ne vedono. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato ieri al presidente russo Vladimir Putin, nel tentativo di sbloccare le derrate di grano ferme nei depositi ucraini. «Ne ho sentito la responsabilità, l’ho chiamato per un preciso motivo, per la crisi alimentare in atto, perché c’è in gioco la vita di milioni di persone», ha detto il premier in una rapida conferenza stampa convocata subito dopo aver chiuso la chiamata con il Cremlino. Per il resto «ha parlato quasi sempre Putin, sul gas ha parlato da solo». E Draghi si è limitato ad ascoltare. Ma a chi gli chiede se dopo il colloquio vede spiragli di pace, la risposta di Draghi è ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 maggio 2022) Unsul, che potrebbe essere l’inizio di un percorso verso la pace. Anche se di spiragli di pace finora non se ne vedono. Il presidente del Consiglio Marioha telefonato ieri al presidente russo Vladimir Putin, nel tentativo dile derrate diferme nei depositi ucraini. «Ne ho sentito la responsabilità, l’ho chiamato per un preciso motivo, per la crisi alimentare in atto, perché c’è in gioco la vita di milioni di persone», ha detto il premier in una rapida conferenza stampa convocata subito dopo aver chiuso la chiamata con il Cremlino. Per il resto «ha parlato quasi sempre Putin, sul gas ha parlato da solo». Esi è limitato ad ascoltare. Ma a chi gli chiede se dopo il colloquio vede spiragli di pace, la risposta diè ...

