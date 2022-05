Il Medio Oriente nel nuovo Disordine Geopolitico. L’evento di Med-Or e Atlantic Council (Di venerdì 27 maggio 2022) Martedì 31 maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso la sede della Fondazione Med-Or, in Via Cola di Rienzo, n. 9/11, Roma si terrà L’evento dal titolo “Il Medio Oriente nel nuovo Disordine Geopolitico”, promosso dalla Fondazione Med-Or e dall’Atlantic Council. L’incontro sarà un’occasione di confronto sui principali temi di attualità politica che interessano l’area del Mediterraneo allargato, a partire dalle conseguenze della guerra in Ucraina ai cambiamenti geopolitici in corso nella regione. Interverranno nel dibattito Marco Minniti, Presidente della Fondazione Med-Or; Alessia Melcangi, Professoressa Associata alla Sapienza Università di Roma e Non resident Senior Fellow per i Middle East Programs presso ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) Martedì 31 maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso la sede della Fondazione Med-Or, in Via Cola di Rienzo, n. 9/11, Roma si terràdal titolo “Ilnel”, promosso dalla Fondazione Med-dall’. L’incontro sarà un’occasione di confronto sui principali temi di attualità politica che interessano l’area del Mediterraneo allargato, a partire dalle conseguenze della guerra in Ucraina ai cambiamenti geopolitici in corso nella regione. Interverranno nel dibattito Marco Minniti, Presidente della Fondazione Med-Or; Alessia Melcangi, Professoressa Associata alla Sapienza Università di Roma e Non resident Senior Fellow per i Middle East Programs presso ...

