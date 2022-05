Il giornalista di Report | «La procura mi disse che sarei stato smentito | prima ancora di aver mandato in onda le interviste»

(Di venerdì 27 maggio 2022) A Casa Minutella, il talk show prodotto da BlogSicilia, è intervenuto ildiPaolo Mni. Ladi Caltanissetta ha eseguito delle perquisizioni nella sua abitazione – e nella redazione della trasmissione – in seguito alla messa indel servizio diinlunedì scorso) sui presunti rapporti tra l’omicidio del giudice Falcone e la presenza sui luoghi della strage dell’estremista nero Stefano Delle Chiaie. Già nei giorni scorsi, Sigfrido Ranucci – il conduttore della trasmissione – aveva specificato che la data della perquisizione riportata sui documenti era precedente alla messa indel servizio, lasciando intendere che l’operazione fosse già pianificata...

