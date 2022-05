Il gay pride toscano a Livorno sarà patrocinato dalla Regione - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 27 maggio 2022) L'assessore Nardini: 'La nostra è terra di diritti questo è il nostro Dna, siamo orgogliosi di esser stati spesso apripista nel corso della nostra ... Leggi su lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) L'assessore Nardini: 'La nostra è terra di diritti questo è il nostro Dna, siamo orgogliosi di esser stati spesso apripista nel corso della nostra ...

SiliconBoy_Z : A quanto pare ci è stato un focolaio di #vaiolodellescimmie in una festa LGBT. Per tutelare la salute pubblica band… - Mauro48989079 : RT @itsmeback_: Il gay pride di Gran Canaria a cui hanno partecipato 80.000 persone provenienti da tutta Europa indagato come evento di sup… - phneutroeli : @Qua_Agatha @Labellasospesa Che fa riferimento al fisico, invece loro vogliono arrivare a influenzare le menti, par… - StigmabaseF : Vaiolo delle scimmie, nelle Canarie la festa in 80mila per il Gay Pride: 'Davamo preservativi gratis: E a Maspaloma… - poke_mars : Cioè diocane sta ritardata di mia madre c'ha il figlio mezzo gay e lei stessa è pro LGBT ma decide di rifiutare l'i… -