Il futuro della moda sostenibile premiato alla Monte Carlo Fashion Week

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si conclude oggi la decima edizione, rassegna dedicatapromozione delle case dimonegasche, patrocinata dprincipessa Charlène di Monaco. In passerella sono stati presentati i lavori di giovani creatori internazionali che pongono una particolare attenzionesostenibilità. L’evoluzione green del settore torna così a essere al centro del dibattito, anche grazieAwards Ceremony, il gala che ha visto la premiazione, tra gli altri, dei creativi che hanno partecipato al Sustainable Contest 2022. Durante l’evento sono stati riconosciuti i creativi che hanno saputo distinguersi per la loro visione etica e innovativa, tradotta in collezioni dall’alto ...

Advertising

borghi_claudio : Mandata avanti interrogazione su dati OMS morti in eccesso. Sia mai che in futuro quando si farà una commissione d'… - GoalItalia : 'O ti piacciono Pogba e Di Maria o devi cambiare sport' @MaxNerozzi analizza il futuro della Juve sul nostro canal… - MiC_Italia : #Biblioteche, @dariofrance: «Quella della Biblioteca Girolamini è una storia di riscatto e di giustizia che parte d… - ModenaDintorni : RT @AgoModena: #savethedate 'Essere giovani nel Settecento' Martedì 31 maggio alle 17.00 Ultimo incontro della rassegna 'Ritorno al futuro'… - AgoModena : #savethedate 'Essere giovani nel Settecento' Martedì 31 maggio alle 17.00 Ultimo incontro della rassegna 'Ritorno a… -

Libero Tecnologia

... che aggrava il già difficile scenario creato dalle conseguenzepandemia eguerra in ...disposizione delle imprese degli strumenti finanziari che permettano di guardare con fiducia al...Il dato sui prezzi negli Stati Uniti (inflazione PCE) è un elemento chiave per delineare ilorientamentoFederal Reserve sulle politiche monetarie. La stessa banca centrale ha cercato di ... Heartstopper: svelato il futuro della serie Klopp si è affidato quest’anno ad una start-up di neuroscienziati, per cominciare ad allenare anche il cervello e migliorare la tecnica dei calciatori. Con ottimi risultati sulle punizioni ...Torreira, l'attaccante, le mosse presenti e future e la corte di tanti altri club. Vincenzo Italiano sta aspettando che i massimi stati della Fiorentina tornino in Italia dall'America per ottenere un ...