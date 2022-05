Il film del campionato 2021-2022 secondo Ruggero Lacerenza: promossi e bocciati (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA – Ormai concluso il campionato di Serie A 2021-2022 abbiamo voluto fare il punto della situazione con Ruggero Lacerenza (foto), procuratore e agente Fifa, tracciando un bilancio della stagione delle varie squadre. Alti e bassi a seconda degli obiettivi raggiunti (e dei titoli vinti). Il Milan è tornato a vincere lo scudetto dopo 11 anni. Se lo meritava? Sì, è stato uno scudetto assolutamente meritato, e non parlo da tifoso ma da sportivo. Il Milan ha vinto grazie alla sua migliore progettualità, al gruppo, alla dedizione, e poi come in ogni cosa ci è voluta anche un po’ di fortuna. Sono convinto che possa essere un ottimo punto di partenza per il futuro. Cosa ne pensa, invece, del secondo posto dell’Inter? L’Inter, a mio avviso, è teoricamente la squadra più attrezzata o quella ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA – Ormai concluso ildi Serie Aabbiamo voluto fare il punto della situazione con(foto), procuratore e agente Fifa, tracciando un bilancio della stagione delle varie squadre. Alti e bassi a seconda degli obiettivi raggiunti (e dei titoli vinti). Il Milan è tornato a vincere lo scudetto dopo 11 anni. Se lo meritava? Sì, è stato uno scudetto assolutamente meritato, e non parlo da tifoso ma da sportivo. Il Milan ha vinto grazie alla sua migliore progettualità, al gruppo, alla dedizione, e poi come in ogni cosa ci è voluta anche un po’ di fortuna. Sono convinto che possa essere un ottimo punto di partenza per il futuro. Cosa ne pensa, invece, delposto dell’Inter? L’Inter, a mio avviso, è teoricamente la squadra più attrezzata o quella ...

