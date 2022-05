Il controllo delle rotte del grano. L’ultima (grande) leva nelle mani di Putin (Di venerdì 27 maggio 2022) Il problema delle derrate alimentari bloccate nei porti del Mar Nero diventa il tema più importante dei rapporti tra Europa e Russia. Tanto da sostituire, almeno pubblicamente, il nodo altrettanto spinoso dell’energia. L’ultima telefonata tra il premier Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin si è concentrata su questi due temi cruciali per le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) Il problemaderrate alimentari bloccate nei porti del Mar Nero diventa il tema più importante dei rapporti tra Europa e Russia. Tanto da sostituire, almeno pubblicamente, il nodo altrettanto spinoso dell’energia.telefonata tra il premier Mario Draghi e il presidente russo Vladimirsi è concentrata su questi due temi cruciali per le InsideOver.

