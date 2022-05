Il bonus psicologo è realtà. Speranza firma il decreto: «È solo il primo passo» (Di venerdì 27 maggio 2022) Dalle parole ai fatti. Il bonus psicologo è realtà: oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto che attiva ufficialmente l’incentivo, finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro e richiesto da oltre 320 mila cittadini e cittadine in una petizione pubblicata su change.org. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, i richiedenti, in possesso dei requisiti, potranno usufruirne per sottoporsi a sedute presso psicologi iscritti all’albo. Verrà richiesto un Isee massimo di 50 mila euro. «È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo», ha detto oggi 27 maggio il ministro Speranza. Il contributo previsto è di 600 euro: servirà ad aiutare i giovani, e i meno giovani, ad ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Dalle parole ai fatti. Il: oggi il ministro della Salute Robertohato ilche attiva ufficialmente l’incentivo, finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro e richiesto da oltre 320 mila cittadini e cittadine in una petizione pubblicata su change.org. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, i richiedenti, in possesso dei requisiti, potranno usufruirne per sottoporsi a sedute presso psicologi iscritti all’albo. Verrà richiesto un Isee massimo di 50 mila euro. «È un. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo», ha detto oggi 27 maggio il ministro. Il contributo previsto è di 600 euro: servirà ad aiutare i giovani, e i meno giovani, ad ...

