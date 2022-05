“Ida finirà così”. UeD, l’ex protagonista non risparmia la dama bresciana: è tutto chiaro (Di venerdì 27 maggio 2022) Uomini e Donne Ursula Bennardo critica Ida Platano. Parole forti che arrivano dopo l’ennesima lite tra la dama bresciana e Riccardo Guarnieri contro il quale, ieri, si era scagliata anche Tina Cipollari. “È un peccato che tu ancora oggi ti stia dannando dietro a quest’uomo”. “Sei un farabutto” ha tuonato Tina rivolgendosi direttamente a Riccardo, che era rimasto da solo a centro studio. Poi ancora Tina: “Conoscendo il carattere di questa donna, per quale motivo ti sei messo a piangere? Hai stuzzicato in mille modi una donna che prova ancora dei sentimenti per te”. E ancora: “L’hai invitata a uscire quindi la donna, dall’altra parte, pensa che ci sarà l’inizio di qualcosa. Invece, tu cosa hai fatto? L’hai ripudiata come spesso era accaduto in passato. Tu pensavi che lei fosse cambiata. Lei non è cambiata perché si è ritrovata lo stesso farabutto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Uomini e Donne Ursula Bennardo critica Ida Platano. Parole forti che arrivano dopo l’ennesima lite tra lae Riccardo Guarnieri contro il quale, ieri, si era scagliata anche Tina Cipollari. “È un peccato che tu ancora oggi ti stia dannando dietro a quest’uomo”. “Sei un farabutto” ha tuonato Tina rivolgendosi direttamente a Riccardo, che era rimasto da solo a centro studio. Poi ancora Tina: “Conoscendo il carattere di questa donna, per quale motivo ti sei messo a piangere? Hai stuzzicato in mille modi una donna che prova ancora dei sentimenti per te”. E ancora: “L’hai invitata a uscire quindi la donna, dall’altra parte, pensa che ci sarà l’inizio di qualcosa. Invece, tu cosa hai fatto? L’hai ripudiata come spesso era accaduto in passato. Tu pensavi che lei fosse cambiata. Lei non è cambiata perché si è ritrovata lo stesso farabutto di ...

Pescetta_ : Finirà che nel weekend parlerò dei problemi di Ida e Riccardo con i miei parenti a furia di sentirli litigare. Ve l… - Lajibolala2313 : @beautifur Oh sarò una brutta persona ma Ida a me da sui nervi, stanno ovviamente organizzati, palese e sono sicura… - vale_enne : Pensate per Tina che puntata tosta. Inizia con la rissa con Pinuccia e finirà con il devasto di Ida e Riccardo #uominiedonne - Mariela74630592 : @uominiedonne Fateci un favore.. Andatevene fuori e mi dispiace per Ida ma finirà un'altra volta in analisi - JessiCalisti27 : Finirà prima Beautiful che la storia tra Riccardo e Ida #uominiedonne -