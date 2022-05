I malumori dei diplomatici che preoccupano il Cremlino (Di venerdì 27 maggio 2022) Le dimissioni nei giorni scorsi di Boris Bondarev, uno dei diplomatici di lungo corso in seno alla missione russa presso la sede Onu di Ginevra, ha lasciato il segno. Non solo perché il gesto è stato eclatante e in palese contrasto con la linea di Mosca sulla guerra in Ucraina, ma perché potrebbe aver aperto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) Le dimissioni nei giorni scorsi di Boris Bondarev, uno deidi lungo corso in seno alla missione russa presso la sede Onu di Ginevra, ha lasciato il segno. Non solo perché il gesto è stato eclatante e in palese contrasto con la linea di Mosca sulla guerra in Ucraina, ma perché potrebbe aver aperto InsideOver.

Advertising

emiscouting : Considerato tra gli artefici dello scudetto,#Maldini ha manifestato del malcontento per la situazione interna al… - rizzia0 : @PippoMM1 si davvero uno schifo sapevo in realtà dei malumori di maldini ahaha - Gianni2The : @teuta_59 Che succede.. Sono un paio di Tweet che leggo dei tuoi malumori.. Cosa ti hanno fatto.. Per farti lasciare.. - fasiolo_laura : Questa sera saremo a Straccis, ospiti dell'Assemblea degli abitanti di quartiere, a partire dalle 18. Ascolteremo… - ariolele : RT @RubinoPino1: IN AMERICA COMINCIANO I MALUMORI PROTESTE DEL POPOLO QUI ET LA PER TUTTI I MILIARDI DI DOLLARI IN AIUTI PER IL PAPOCCHIETT… -