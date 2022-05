I generali di Zelensky disperati: perché è vicino il momento dalla capitolazione, una frase cambia tutto (Di venerdì 27 maggio 2022) I russi ormai avanzano senza sosta. A Est e nella regione del Donbass la fanno da padrone. Adesso ad ammetterlo sono gli uomini del presidente ucraino Zelensky. I generali non hanno più dubbi e si sfogano: "I russi stanno tentando si entrare a Severodonetsk". E tra le truppe ucraine serpeggia lo scoramento e gira una frase emblematica: "L'esercito di Mosca è in vantaggio". Per la prima volta l'Ucraina fa i conti con la superiorità russa che nel lungo periodo sta venendo fuori in modo inesorabile. Joe Biden questa mattina ha annunciato l'invio di missili a lungo raggio per rafforzare la resistenza ucraina. Una mossa che potrebbe segnare un punto di svolta nella guerra ma di fatto ciò potrebbe accadere solo con un invio di armi in tempi davvero stretti. Il controllo dell'area del Donbass ha un valore strategico inestimabile e per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) I russi ormai avanzano senza sosta. A Est e nella regione del Donbass la fanno da padrone. Adesso ad ammetterlo sono gli uomini del presidente ucraino. Inon hanno più dubbi e si sfogano: "I russi stanno tentando si entrare a Severodonetsk". E tra le truppe ucraine serpeggia lo scoramento e gira unaemblematica: "L'esercito di Mosca è in vantaggio". Per la prima volta l'Ucraina fa i conti con la superiorità russa che nel lungo periodo sta venendo fuori in modo inesorabile. Joe Biden questa mattina ha annunciato l'invio di missili a lungo raggio per rafforzare la resistenza ucraina. Una mossa che potrebbe segnare un punto di svolta nella guerra ma di fatto ciò potrebbe accadere solo con un invio di armi in tempi davvero stretti. Il controllo dell'area del Donbass ha un valore strategico inestimabile e per ...

