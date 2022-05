I cavalli risponderanno alle mail al posto vostro mentre siete in ferie da noi | la trovata dell' Islanda

Leggi su it.mashable

(Di venerdì 27 maggio 2022) Per andare in vacanza senza drammi e soddisfare le richieste dei colleghi irrispettosi con dei nitriti Chi manda molteper lavoro è abituato, con l’avvicinarsi del periodo in cui molti prendono le, a ricevere come risposta a una richiesta via posta elettronica un messaggio preimpostato che comunica che il destinatario è out of office, fuori dall'ufficio. A secondao stakanovismo, unaout of …