I big cercano il gol al 90': sulla Marmolada vogliamo emozioni 'alla Pantani' (Di venerdì 27 maggio 2022) Koen Bouwman vince la 19esima tappa del Giro d'Italia, Richard Carapaz mantiene la maglia rosa: il commento di Francesco Ceniti, in studio con Giacomo Detomaso. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) Koen Bouwman vince la 19esima tappa del Giro d'Italia, Richard Carapaz mantiene la maglia rosa: il commento di Francesco Ceniti, in studio con Giacomo Detomaso.

Rodolfo34113504 : @ncorrasco Si ma ti sembra che il Milan o la Juve debbano cedere uno dei loro Big? Loro i big li tengono ed cercano… - SimBarg : @danielcame “Chi lo dice che con Juric al posto di Iachini avremmo fatto meglio?” (Cit) Pensa che stupidi gli altr… - Massimi56283591 : @ladyonorato C è ancora chi li chiama No Vax .Un termine fatto girare apposta da chi stesso, venduto a big pharma,… - davide40551866 : @theMilanZone_ @marca Stampa filointerista farfuglia quotidianamente che hanno La Rosa più forte (comprendente: d’a… - nazucao2 : @pietromichi la cosa folle è che tutte le big europee stanno acquistando o cercano giocatori in attacco. e non ce n… -