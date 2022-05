Honor Magic 4 Pro, il flagship dell’azienda cinese colpisce nel design e nella resa fotografica (Di venerdì 27 maggio 2022) Honor ha lanciato negli scorsi giorni anche in Italia il Magic 4 Pro, il nuovo flagship dell’azienda cinese che promette di dare battaglia nella fascia premium del mercato grazie ad un interessante sistema di fotocamere posteriori che include anche una fotocamera con teleobiettivo Periscope. Per il suo top di gamma Honor ha scelto al frontale un ampio display LTPO (6,81?) con bordi curvi – ottime le sue performance in tutte le situazioni-, dotato di un “foro” ovale che integra la doppia fotocamera frontale, che presenta cornici ridotte al minimo, mentre al posteriore punta tutto sulla simmetria vedendo un ampio modulo circolare dedicato a fotocamere e sensori posizionato centralmente nella porzione superiore del dispositivo, mentre la restante cover ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)ha lanciato negli scorsi giorni anche in Italia il4 Pro, il nuovoche promette di dare battagliafascia premium del mercato grazie ad un interessante sistema di fotocamere posteriori che include anche una fotocamera con teleobiettivo Periscope. Per il suo top di gammaha scelto al frontale un ampio display LTPO (6,81?) con bordi curvi – ottime le sue performance in tutte le situazioni-, dotato di un “foro” ovale che integra la doppia fotocamera frontale, che presenta cornici ridotte al minimo, mentre al posteriore punta tutto sulla simmetria vedendo un ampio modulo circolare dedicato a fotocamere e sensori posizionato centralmenteporzione superiore del dispositivo, mentre la restante cover ...

