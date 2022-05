Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: Canada e Finlandia a caccia della Finale. Ma non sarà semplice (Di venerdì 27 maggio 2022) L’obiettivo è quello di replicare l’ultima Finale della rassegna iridata precedente. Ma non sarà affatto semplice. Scaldano i motori il Canada e la Finlandia in vista delle semifinali (previste domani alle 13:20 e alle 19:20) dei Campionati Mondiali di Hockey su ghiaccio, evento in scena proprio in Finlandia, nello specifico a Helsinki e Tampere. Entrambe le compagini non a caso ai quarti hanno superato il turno con non poca fatica. I canadesi, detentori del titolo, hanno superato la Svezia soltanto all’overtime, grazie a una bordata vincente di Batherson. Un buon percorso fino a questo momento per gli uomini di Claude Julien, contraddistinto da cinque partite vinte e da due perse, precisamente contro Svizzera (3-6) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) L’obiettivo è quello di replicare l’ultimarassegna iridata precedente. Ma nonaffatto. Scaldano i motori ile lain vista delle semifinali (previste domani alle 13:20 e alle 19:20) dei Campionatidisu, evento in scena proprio in, nello specifico a Helsinki e Tampere. Entrambe le compagini non a caso ai quarti hanno superato il turno con non poca fatica. I canadesi, detentori del titolo, hanno superato la Svezia soltanto all’overtime, grazie a una bordata vincente di Batherson. Un buon percorso fino a questo momento per gli uomini di Claude Julien, contraddistinto da cinque partite vinte e da due perse, precisamente contro Svizzera (3-6) e ...

