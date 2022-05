Highlights Nadal-Van De Zandschulp 6-3 6-2 6-4 | terzo turno Roland Garros 2022 VIDEO

(Di venerdì 27 maggio 2022) Glidel match tra Rafaele Botic Van De, valevole per ildel, in cui lo spagnolo numero cinque del mondo si è sbarazzato in tre set dell’olandese mediante il punteggion di 6-3 6-2 6-4. Un successo che vale al maiorchino il passaggio al quarto, dove incontrerà il canadese Felix Auger-Aliassime. Ecco ildei migliori scambi e dei momenti salienti della partita. SportFace.

Advertising

pezslaugh : RT @Eurosport_IT: Nadal festeggia il suo 18° anno a Parigi nel modo migliore ?? Jordan Thompson è ko con un triplo 6-2: gli highlights in 1… - Eurosport_IT : Nadal festeggia il suo 18° anno a Parigi nel modo migliore ?? Jordan Thompson è ko con un triplo 6-2: gli highlight… - sportface2016 : #RolandGarros, gli highlights della sfida del primo turno #Nadal-#Thompson (VIDEO) #tennis -

Eurosport IT

...o l'argentino Schwartzman prima di un'eventuale rotta di collisione con lo spagnolo Rafaelin ... approfondimenti,e contenuti esclusivi per tutta la durata del Roland Garros.... anche Sportface.it seguirà il terzo turno trae Van De Zandschulp. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti,e ... Rafael Nadal - Botic Van de Zandschulp - Roland Garros Highlights Roland Garros 2022, Rafael Nadal gestisce Botic van de Zandschulp in tre set piuttosto agevoli. Prestazione davvero notevole al servizio per il maiorchino. Per ...Gli highlights completi della sfida tra Rafael Nadal e Corentin Moutet, valevole per il secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Successo agevole per il tredici volte campione a ...